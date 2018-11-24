Азимбек Бекназаров посоветовал генпрокурору не ждать указов из «Белого дома»

Бывший генпрокурор Кыргызстана Азимбек Бекназаров на курултае «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра» во время доклада по итогам первого года работы президента Сооронбая Жээнбекова дал совет нынешнему главе надзорного органа Откурбеку Джамшитову.

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По его словам, нужно пересмотреть дела политических узников.

«Они были осуждены с фальсификацией фактов, по поддельным документам. Теперь по новым обстоятельствам необходимо пересмотреть их дела. Откурбек Джамшитов, не надо сидеть и ждать указа из «Белого дома». Будьте генпрокурором, который сможет поднять перед президентом правильные проблемы», — порекомендовал Азимбек Бекназаров.