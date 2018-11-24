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Власть

Эмильбек Каптагаев: При Алмазбеке Атамбаеве пытались создать его культ личности

При прежней власти внутренняя и внешняя политика зависела от эмоционального состояния одного человека. Об этом на курултае «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра» заявил докладчик по итогам шестилетней работы экс-президента Алмазбека Атамбаева, бывший член временного правительства Эмильбек Каптагаев.

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По его словам, во время правления Алмазбека Атамбаева шла политика создания культа личности.

«Нас хотели подчинить одному человеку, пытались создать его культ. А внутренняя и внешняя политика зависела от эмоционального состояния одного человека», — отметил Эмильбек Каптагаев.

Он также заявил, что бывший глава государства навязывал обществу в качестве новой элиты своих водителей и охранников.
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