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Общество

Расследовать документ о черной кассе СДПК просят силовиков делегаты курултая

Участники курултая на пресс-конференции в 24.kg рассказали, почему вопрос о черной предвыборной кассе СДПК не поднимался во время форума.

По словам Азимбека Бекназарова, в резолюции этот вопрос отмечен. Делегаты курултая обратились в правоохранительные органы, в частности в Генпрокуратуру, ГСБЭП и ГКНБ, с требованием провести расследование по документу, который распространил в социальных сетях адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов, потому что экс-президент Алмазбек Атамбаев признал, что он подлинный.

«Токтакунов был на нашем курултае, но он по этому поводу выступать не стал. Почему, спросите у него. Никто из СДПК тоже не поднял тему. А почему мы должны? В резолюции члены исполнительного комитета потребовали дать правовую оценку этим тратам на выборах президента. Но вопрос на голосование не ставился, поскольку его никто не поднимал», — пояснил Азимбек Бекназаров.

Бывший полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев считает, что сами социал-демократы должны говорить об этом, а не участники курултая.  
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