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Власть

Борьба с коррупцией заслуживает поддержки. Но идет выборочно

«Борьба с коррупцией заслуживает поддержки», — заявил докладчик по итогам года работы главы государства Сооронбая Жээнбекова, бывший генпрокурор Азимбек Бекназаров на курултае «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра».

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В то же время он отметил, что борьба с коррупцией идет выборочно и узко.

«По-моему, эта борьба похожа на партизанскую войну. Она идет выборочно и узко. В чем отличие других премьер-министров, которые тоже принимали коррумпированные решения, от Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева? Бывшие руководители, которые привели коррупцию в Кыргызстан, помогли ей адаптироваться, развивали ее, а теперь сидят в государственной резиденции и дают советы главе государства», — сказал Азимбек Бекназаров.

Бывший генпрокурор усомнился, что возбужденные дела доведут до конца.

Отметим, два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев находятся под арестом по обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
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