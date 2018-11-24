Предложения и критику, высказанные на курултае оппозиции, передадут президенту

Все предложения и критические замечания, высказанные на курултае в адрес нынешней власти, будут переданы президенту Сооронбаю Жээнбекову. Об этом на курултае «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра» заявил заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Муканов.

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Он отметил, что глава государства поддерживает инициативы, направленные на интеграцию гражданского общества и политических сил.

«Мы должны объединиться идеей укрепления государства. Все силы сегодня нужно направить на реформу. Все предложения, критика будут переданы президенту», — сообщил Алмаз Муканов.

Напомним, на курултай были приглашены глава государства Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, спикер Дастан Джумабеков, экс-президент Алмазбек Атамбаев. Никто из них не пришел.