Оппозиция считает Жогорку Кенеш слабым и невлиятельным

На курултае оппозиции «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра» раскритиковали деятельность Жогорку Кенеша.

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Депутат V созыва парламента Равшан Жээнбеков отметил, что в Кыргызстане между ветвями власти не сохранен баланс.

«Почему у нас нет равновесия между ветвями власти, нет сильного парламента? Потому что руководители аппарата президента становятся премьер-министрами. Надо отметить, что во время правления Алмазбека Атамбаева в парламенте была сильная оппозиция. Фракция «Ата-Журт» достойно выполняла эту функцию», — сказал он.

По словам бывшего генерального прокурора Кыргызстана Азимбека Бекназарова, Жогорку Кенеш потерял свое влияние.

«Парламент превратился в представителя президента», — заявил он.