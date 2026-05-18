Назначен новый заместитель министра культуры Кыргызстана

Салкын Сарногоева назначена заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение сегодня подписал Адылбек Касымалиев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Новоназначенную замглавы ведомства коллективу представил заместитель председателя кабмина Улан Маматканов.

Отмечается, что ранее эту должность занимал Марат Тагаев, который впоследствии назначен представителем Кыргызстана в ТЮРКСОЙ.

Салкын Сарногоева до нового назначения возглавляла управление информационной политики Министерства культуры. Она родилась 29 декабря 1974 года. С февраля 2015-го по июль 2019 года работала заместителем директора департамента информации и массовых коммуникаций Министерства культуры, а 28 июня 2019-го назначена директором данного департамента.