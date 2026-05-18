Садыр Жапаров участвует во Всемирном форуме городов ООН в Баку

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18 мая участвует в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку. Главу государства на полях форума приветствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам UN-Habitat Анаклаудия Росбах.

По данным пресс-службы президента, в столице Азербайджана проходит 13-я сессия Всемирного форума городов. Она объединяет представителей разных стран для обсуждения вопросов устойчивого развития городов, урбанизации и повышения качества городской среды.