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Общество

Курултай оппозиции не намерен обсуждать вопрос о переименовании Кыргызстана

На курултае «Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра» не станут поднимать вопрос о переименовании страны. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил председатель оргкомитета предстоящего форума Кенешбек Дуйшебаев.

По его словам, переименование страны — это личное мнение лидера партии «Аалам».

«Это предложение его партии, а не курултая. На курултае эту тему не будем поднимать. Мы всех призываем выступать только в рамках определенных четырех тем», — сообщил он.

Напомним, вчера лидер партии «Аалам» предложил переименовать страну в Киргизию. Также некоторые участники предстоящего курултая поднимают тему о необходимости регистрации тенгрианства как религии.
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