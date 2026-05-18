Акылбек Жапаров заявил о рисках для ледников из-за искусственного вызова дождя

Бывший председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров выразил обеспокоенность планами ряда стран по использованию технологий искусственного вызова дождя и вмешательством в климатические процессы.

Поводом для заявления стала информация о внедрении подобных технологий в Казахстане.

По словам Акылбека Жапарова, искусственное увеличение осадков в одном регионе потенциально может повлиять на распределение атмосферной влаги в других странах Центральной Азии.

«Если где-то искусственно появляется дополнительная вода, значит, где-то ее может становиться меньше», — отметил он.

Экс-премьер подчеркнул, что Кыргызстан особенно уязвим к подобным изменениям, поскольку является одним из ключевых государств формирования водных ресурсов региона.

Он напомнил, что ледники республики уже сегодня сокращаются ускоренными темпами, а водный баланс напрямую зависит от сложной системы осадков, температуры и циркуляции влаги.

Акылбек Жапаров заявил, что масштабное применение технологий воздействия на атмосферу может иметь долгосрочные последствия для экосистемы всей Центральной Азии.

В своем обращении он призвал к международному мониторингу климатических технологий, научной оценке трансграничных последствий и разработке механизмов региональной экологической безопасности.

Кроме того, бывший глава кабмина выступил за создание единых соглашений по ограничению неконтролируемого климатического воздействия. По его словам, вопросы воды, ледников и экологии становятся частью стратегической безопасности региона.

«Экология, вода и ледники не признают государственных границ», — подчеркнул Акылбек Жапаров.