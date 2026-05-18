«Таш-Рабат» под угрозой разрушения. Что показали журналистам в Нарынской области

Древний караван-сарай «Таш-Рабат» нуждается в срочной реставрации. Из-за сурового климата, осадков, ветра и постепенного разрушения сланцевой кладки памятник оказался в критическом состоянии — в некоторых местах выпадают камни, разрушается раствор и деформируются стены.

В рамках пресс-тура по объектам истории и культуры республиканского значения в Нарынской области журналистам показали текущее состояние «Таш-Рабата», рассказали о предстоящих реставрационных работах и объяснили, зачем над памятником установили защитный навес.

Камень тоже стареет

Таш-Рабат стоит высоко в горах Нарынской области, где почти круглый год сильные ветра, снег, резкие перепады температуры и высокая влажность. Все это веками разрушало памятник.

Сейчас хорошо видно — сланцевая порода, из которой построен караван-сарай, начал расслаиваться и крошиться. В некоторых местах выпадают целые камни из кладки стен. Между кладкой появились пустоты, а старый раствор практически разрушился, превратившись в порошкообразную массу.

«Даже камень имеет свой срок службы. Это не вечный материал», — объясняет археолог, руководитель научно-исследовательского проектного института «Кыргызреставрация» при Министерстве культуры, информации и молодежной политики Айдай Сулайманова.

По ее словам, проблема не только в возрасте здания, которому более 10 веков. В течение многих лет внутрь памятника свободно заходили люди и скот. Его использовали как хозяйственный двор и хлев. По кровле ходили местные жители, туристы, а зимою ее вытаптывали яки. Все это тоже ускорило разрушение.

«Таш-Рабат» уже спасали в советское время

Сегодняшняя реставрация — не первая в истории памятника.

Серьезные исследования «Таш-Рабата» начались еще в 1970-х годах. Тогда сюда приехали археологи, архитекторы и филологи. Они изучали архитектурные особенности сооружения, проводили археологические раскопки, а также исследовали старые надписи на стенах.

Позже начались масштабные реставрационные работы и реконструкция каменного сооружения, которые фактически спасли памятник от полного разрушения.

До реставрации «Таш-Рабат» находился в тяжелом состоянии. Часть центрального купола и малые купола были обрушены, а внутренние помещения оказались завалены обломками и грунтом.

«До начала реставрационных и консервационных работ состояние объекта было очень плохим, он был полуразрушен. Например, верхняя часть купола была обрушена, внутри все осыпалось и превратилось в завалы. То есть памятник находился практически в разрушенном состоянии», — рассказывает Айдай Сулайманова.

Фото 24.kg. Посетители караван-сарая нередко оставляют на памятнике культуры свои надписи

Именно тогда в кладке появился цемент — один из первых опытов советской реставрации. Сегодня эти участки легко отличить, новые камни выглядят прочнее, а между ними хорошо просматривается серый цементный раствор.

Но современные реставраторы считают, что сегодня использование цемента уже недопустимо.

Почему навес все-таки нужен

Фото 24.kg. В Министерстве культуры обещают убрать навес, как только закончатся реставрационные работы

Больше всего споров вызвал навес над памятником.Увидев фото «Таш-Рабата» под металлической конструкцией, в соцсетях многие писали, что она портит вид древнего караван-сарая. Но специалисты объясняют, без этой защиты памятник продолжал бы разрушаться еще быстрее.

Замминистра культуры Аскаралы Мадаминов говорит, что навес — исключительно временная мера. После завершения реставрации его уберут полностью.

Конструкцию навеса сделали низкой специально. В местности Таш-Рабата очень сильные ветра, и высокий навес просто могло бы снести.

А главная задача укрытия — защитить крышу от дождя и снега. Все это время вода попадала в трещины и пустоты между камнями, а зимой замерзала внутри кладки. Из-за этого сланец трескался еще сильнее.

«Главная задача навеса — не эстетика, а сохранение объекта», — объясняют реставраторы.

Почему реставрация займет годы

Сейчас на «Таш-Рабате» еще не началась полноценная реставрация. Пока специалисты занимаются исследованиями и документацией.

Они изучают старый раствор, проверяют состояние кладки, анализируют степень влажности стен и грунта. Нужно понять, откуда именно приходит вода — сверху через крышу, снизу из грунта или из-за конденсата внутри помещений.

Были отобраны пробы раствора для анализа его компонентов. Исследователи стремятся досконально изучить материалы и в будущем использовать максимально похожие на древний оригинал. Необходимо подсчитать, сколько времени и раствора требуется на обработку одного квадратного метра, а потом уже рассчитывать объем работ для всего архитектурного комплекса. Состав растворов изучает отечественный химик-реставратор Надежда Ситникова.

По словам Айдай Сулаймановой, основные работы начнутся с особо проблемных мест, которые могут стать основой разрушения.

Исследователям предстоит решить еще одну сложную задачу — найти месторождения сланца, максимально близкого к камню стен памятника по цвету, структуре и на прочности материала.

Фото 24.kg. Невооруженным глазом можно увидеть разрушения в проеме. По словам исследователей, в любой момент могут начаться обрушения конструкций

Состав старинного раствора тоже будут воссоздавать почти с нуля. По словам археологов, историческая смесь предположительно состояла из извести, глины, гипса и других природных компонентов. Именно такой раствор хотят использовать вместо обычного современного цемента.

Работать в «Таш-Рабате» можно только летом — примерно с июня по август. В остальные месяцы здесь слишком холодно. Ночью начинаются заморозки, а при минусовой температуре реставрационные растворы использовать нельзя.

По предварительным оценкам, только восстановление кровли обойдется примерно в 5 миллионов сомов. Общая стоимость реставрации еще подсчитывается.

А сами работы могут занять около трех-четырех лет.

Памятник, о котором до сих пор спорят ученые

«Таш-Рабат» — один из самых необычных архитектурных памятников Центральной Азии. Это почти квадратное каменное сооружение размером 33 на 35 метров с 34 помещениями, куполами и сводами.

Ученые до сих пор спорят, чем именно был «Таш-Рабат».

Одни считают его караван-сараем для торговцев Великого Шелкового пути. Другие предполагают, что здесь мог находиться монастырь. Есть и версия о религиозном назначении здания.

На стенах сохранились остатки ганчевой штукатурки и орнаменты с мусульманскими мотивами. А в архитектуре просматриваются элементы самаркандской и кашгарской школ.

Именно поэтому реставраторы стараются работать максимально осторожно.

Это не обычный ремонт, здесь нужны сложные инженерные расчеты, изучение грунта, укрепление стен и учет сейсмической активности. Специалисты

По словам Аскаралы Мадаминова, пока туристов в «Таш-Рабат» продолжают пускать. Но в период активных работ доступ к некоторым участкам могут временно ограничивать ради безопасности.

А вот навес, из-за которого сейчас столько споров, останется только на время реставрации. После завершения работ его обещают демонтировать.