Происшествия

Коррупционный скандал в Украине. Андрея Ермака отпустили из СИЗО под залог

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из СИЗО, в котором провел выходные. За него внесли залог в сумме 140 миллионов гривен (около $3,1 миллиона).

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из СИЗО

Журналистам экс-чиновник сказал, что сидел в платной камере, и не знает, кто именно внес нужную для выхода на свободу сумму.

По данным украинских СМИ, деньги на залог собирали с известных и медийных личностей, в числе которых футболист Сергей Ребров, адвокат Ермака Игорь Фомин, руководительница заповедника «Бабий Яр» Роза Тапанова и другие.

Экс-главу офиса Зеленского обвиняют в легализации крупной суммы денег. По версии следствия, он отмывал 460 миллионов гривен на строительстве элитных коттеджей под Киевом.

Ранее С️пециализированная антикоррупционная прокуратура выступила с ходатайством о его аресте с возможностью внесения залога в размере 180 миллионов гривен. В суде сам бывший чиновник заявил, что у него нет денег для внесения залога, а все средства, которыми располагает, зафиксированы в его декларации.

Глава страны уволил Андрея Ермака в конце ноября прошлого года в разгар «Миндичгейта». Он возглавлял президентский офис более пяти лет и сам подал заявление об отставке.

В конце ноября 2025-го в доме Ермака уже проходили обыски, их проводили сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и НАБУ. В тот же день Владимир Зеленский сообщил о его отставке на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем. Место Андрея Ермака занял Кирилл Буданов.

НАБУ все-таки предъявило подозрение Андрею Ермаку. Об этом позже сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура. Согласно заявлению, ведомства раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен в элитном строительстве под Киевом. Ермаку сообщили о подозрении по статье об отмывании имущества, полученного преступным путем.

НАБУ расследует коррупционные схемы, созданные высокопоставленными чиновниками. Они касались в том числе госконцерна «Энергоатом» и, по версии следствия, организованы Тимуром Миндичем, обвиняемым в вымогательстве «откатов» за контракты и использование близких отношений с главой государства.

28 ноября прошлого года Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы офиса президента Андрея Ермака.

Позднее НАБУ также опубликовало сделанные в квартире Тимура Миндича записи разговоров, во время которых обсуждались коррупционные схемы, и заявило, что к деятельности преступной группы Миндича причастны четыре действующих и бывших министра. По данным украинских изданий, один из них — Галущенко. К вечеру 11 ноября стало известно, что в связи с этим же делом НАБУ предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру. По информации местных изданий, речь идет о еще одном близком к Владимиру Зеленскому человеке — бывшем вице-премьере, экс-министре национального единства Алексее Чернышове.
