Общество

В КР пособие для жителей высокогорных районов получают около 29 тысяч человек

В Кыргызстане по состоянию на 1 мая 2026 года общее количество получателей ежемесячного пособия «Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк» по республике составило 28 тысяч 538 человек, сообщает Минтруда.

По его данным, ежемесячное пособие «Бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк» назначается в целях государственной поддержки граждан (семей), проживающих в высокогорных и труднодоступных зонах, а также в отдельных приграничных населенных пунктах с особым статусом.

Пособие назначается:

— на третьего и последующих детей;
— при условии совместного проживания получателя с ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет.

При назначении пособия доход семьи и ее социально-экономическое положение не учитываются. Для получения пособия гражданам необходимо обращаться в территориальные управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики по месту жительства.
