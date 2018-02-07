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Имплант для стимулирования мозга разработали американские ученые

Фото Fotolia/taa22. Человеческий мозг

Американские ученые разработали имплант для стимулирования способности мозга к запоминанию информации, первые испытания разработки показали ее эффективность. Исследователи надеются, что устройство в дальнейшем можно использовать для лечения слабоумия и других травм головы, сообщило РИА «Новости».

Авторами исследования являются 22 ученых из различных американских университетов. В тестировании устройства участвовали 15 человек, страдающих эпилепсией.

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Устройство работает как электростимулятор и посылает электрические импульсы в мозг, когда ему необходима помощь в запоминании новой информации. Когда мозг работает хорошо, устройство находится в спящем режиме.

«Мы применили точечную стимуляцию к височной доле (доля коры головного мозга, воспринимающая и обрабатывающая звуковую информацию) и выявили, что такая стимуляция восполняет пробелы в процессе запоминания», — отметили ученые.

Тестирование показало, что устройство повышает способность к отсроченному припоминанию (word recall test) на 15 процентов, что примерно соответствует объему теряемой за два с половиной года информации при болезни Альцгеймера.

«Наши результаты позволяют предположить, что такие системы могут лечь в основу терапевтического подхода к лечению нарушения памяти», — говорится в исследовании.
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