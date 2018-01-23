Экзоскелет руки, управляемый силой мысли, разработали в Швейцарии

Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали экзоскелет руки, который управляется силой мысли. Это изобретение призвано облегчить жизнь инвалидам, сообщил ТАСС.

Примененная технология «мозг-компьютер» не требует вживления электродов под кожу. Они установлены на шлеме, напоминающем резиновую шапочку для купания. От нее по проводам импульсы мозга подаются на тонкие металлические «сухожилия», закрепленные на запястье и пальцах пациента при помощи тканевых липучек.

Конструкция не обременена тяжелыми приборами, проста в использовании и удобна в транспортировке. Экзоскелет устанавливается за несколько минут.

Ученые констатировали, что при управлении посредством мысли аппаратом, установленным на одной руке, активизируются также участки мозга, отвечающие за работу другой руки. По мнению исследователей, эту особенность можно использовать для улучшения управления экзоскелетом.

Как отмечает EPFL, аппарат легко адаптировать для различных категорий пациентов. В частности, для парализованных людей предусмотрена возможность управления движением глаз. Есть вариант голосового управления при помощи смартфона, имеются возможности для людей с нарушениями мышечной активности.

Аппарат тестировался пациентами, пережившими инсульт или получившими травму позвоночника. Теперь ученые намерены сосредоточить внимание на совершенствовании его работы, чтобы он помогал инвалидам выполнять ежедневные задачи по дому.

Как считает разработчик проекта Люка Рандаццо, переносные экзоскелеты с интерфейсом «человек-машина» имеют хорошие перспективы.