Хай-тек-тапочки с автопилотом разработали японские инженеры

Инженеры японской компании Nissan разработали уникальные тапочки с функцией автопилота. Об этом сообщило издание The Verge.

Хай-тек-тапочки, оснащенные мини-колесами и сенсорами, способны самостоятельно перемещаться по квартире и «парковаться» в специально установленном для них месте, используя технологию ProPilot Park, применяемую в автомобилях Nissan.

Первыми оценить инновационный продукт смогут постояльцы одного из отелей в японской Иокогаме, который, помимо тапочек, сможет удивить самоуправляемыми подушками и мебелью.