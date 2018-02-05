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Техноблог

Хай-тек-тапочки с автопилотом разработали японские инженеры

Инженеры японской компании Nissan разработали уникальные тапочки с функцией автопилота. Об этом сообщило издание The Verge.

Хай-тек-тапочки, оснащенные мини-колесами и сенсорами, способны самостоятельно перемещаться по квартире и «парковаться» в специально установленном для них месте, используя технологию ProPilot Park, применяемую в автомобилях Nissan.

Первыми оценить инновационный продукт смогут постояльцы одного из отелей в японской Иокогаме, который, помимо тапочек, сможет удивить самоуправляемыми подушками и мебелью.
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