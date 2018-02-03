05:14
-11
USD 68.47
EUR 85.54
RUB 1.22
Техноблог

YouTube будет маркировать ролики государственных СМИ

Сервис YouTube будет предупреждать пользователей при показе роликов от СМИ, которые пользуются финансовой поддержкой государства или общественных организаций. Об этом со ссылкой на сайт видеохостинга сообщили vesti.ru.

Это сделано в целях обеспечения большей прозрачности для создателей видео, рекламодателей и пользователей во всем мире, что названо главной целью компании в 2018 году.

Уведомление будет показываться под видео, а над ним будет содержаться ссылка на страницу опубликовавшего ролик СМИ в «Википедии». Уточняется, что данная функция будет введена пока только для пользователей в США.
Ссылка:
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Пользователи Сети пришли в ярость из-за «дьявольской игры» из Японии
Топ-10 инноваций техновыставки CES 2018
Около 50 исторических памятников Бухары оснастили QR-кодами
Из-за скандала с процессорами могут задержать выход Android-флагманов
Apple присоединилась к Google и Microsoft, чтобы усовершенствовать сжатие видео
На Intel подали в суд за уязвимость в процессорах
Эксперты рассказали, как офисные бездельники «помогают» хакерам
Самые необычные гаджеты 2017 года
Apple призналась, что специально замедляет старые телефоны
Приложение для экономии интернет-трафика выпустила корпорация Google
Популярные новости
Nokia 7&nbsp;Plus: появились первые подробности о&nbsp;загадочном смартфоне Nokia 7 Plus: появились первые подробности о загадочном смартфоне
Nokia 3310 4G&nbsp;представили официально. Очередное обновление легенды Nokia 3310 4G представили официально. Очередное обновление легенды
Опасный вирус заразил четыре миллиона смартфонов Опасный вирус заразил четыре миллиона смартфонов
Беспилотное летающее такси от&nbsp;Airbus совершило первый полет Беспилотное летающее такси от Airbus совершило первый полет
Бизнес
Компания &laquo;KG&nbsp;ГРУПП&raquo; представила свою версию. Дольщиков никто не&nbsp;обманывал Компания «KG ГРУПП» представила свою версию. Дольщиков никто не обманывал
MegaCom дарит подарки на&nbsp;Shopping Fest Winter MegaCom дарит подарки на Shopping Fest Winter
Новая акция Мобильного оператора&nbsp;О!: красивые пары номеров для самых близких! Новая акция Мобильного оператора О!: красивые пары номеров для самых близких!
Электробытовая техника в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат Электробытовая техника в рассрочку и без переплат