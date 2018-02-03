YouTube будет маркировать ролики государственных СМИ

Сервис YouTube будет предупреждать пользователей при показе роликов от СМИ, которые пользуются финансовой поддержкой государства или общественных организаций. Об этом со ссылкой на сайт видеохостинга сообщили vesti.ru.

Это сделано в целях обеспечения большей прозрачности для создателей видео, рекламодателей и пользователей во всем мире, что названо главной целью компании в 2018 году.

Уведомление будет показываться под видео, а над ним будет содержаться ссылка на страницу опубликовавшего ролик СМИ в «Википедии». Уточняется, что данная функция будет введена пока только для пользователей в США.