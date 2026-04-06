Отключение интернета в Иране побило мировой рекорд по длительности

Отключение интернета в Иране, начавшееся более месяца назад, стало самым продолжительным общенациональным отсоединением Сети за всю историю наблюдений. Такие данные содержатся в анализе мониторинговой организации NetBlocks.

Перерыв в работе Глобальной сети в стране продолжается уже больше 37 дней подряд. В NetBlocks подчеркнули, что этот блэкаут превосходит по своей продолжительности и масштабу все другие подобные инциденты в мире.

Аналитики также напомнили, что, хотя в Северной Корее проблемы с интернетом носят более масштабный и продолжительный характер, их нельзя сравнивать с иранским блэкаутом, потому как КНДР в принципе никогда не была подключена к Глобальной сети.

Власти Ирана отключили гражданам доступ к интернету после начала американо-израильской военной кампании. По официальной версии, это сделано для предотвращения информационных атак и попыток дестабилизировать ситуацию в стране со стороны внешних сил.