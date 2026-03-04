Итоги 5 лет: уровень проникновения интернета в Кыргызстане достиг 98 процентов

В Кыргызстане за последние пять лет уровень проникновения интернета достиг 98 процентов. Такие данные указаны в статистике.

В период с 2020 по 2024 год число активных пользователей Сети увеличилось на 31 процент. Шесть лет назад их насчитывалось 5,4 миллиона. К концу 2024-го этот показатель составил 7,1 миллиона.

Подавляющая часть кыргызстанцев предпочитает мобильный доступ. Еще два года назад заходить в интернет с помощью смартфона предпочитало 6,5 миллиона пользователей. Большинство использует широкополосный доступ в сеть — 6,1 миллиона человек.

За пять лет произошел рост использования высокоскоростного интернета (от 10 мегабит в секунду и выше) в три раза.