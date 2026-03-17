Откажитесь от думскроллинга. Негатив в соцсетях приводит к психическим проблемам

Психиатр центра семейной медицины № 6 Борис Ли рассказал на брифинге, как можно сохранить ментальное здоровье.

«К сожалению, не все в наших силах, чтобы предотвратить развитие психических расстройств. Мы не можем напрямую повлиять на нашу биологию без медикаментозной терапии, проводимой врачом. Не все социальные факторы мы можем самостоятельно разрешить. Например, повлиять на социальные проблемы (безработица, низкий уровень достатка, семейный абьюз). Они накладываются на образовавшееся психическое расстройство и в итоге получается замкнутый круг», — сказал Борис Ли.

Он призвал граждан снизить уровень думскроллинга.

Думскроллинг или думсерфинг — непрерывное пролистывание новостных лент в интернете и социальных сетях для чтения негативных, тревожных или депрессивных новостей.

«По отчету Всемирной организации здравоохранения за 2025 год, негативная информация в соцсетях играет очень большую роль в развитии психических расстройств. Мы не можем повлиять на нестабильную политическую обстановку в других государствах или во всем мире, но все равно сильно переживаем по поводу прочитанного в новостях», — отметил Борис Ли.

Он добавил, что есть такой терапевтический подход, как поведенческая активация. «Несправедливо утверждать, что нужно пойти на работу или занять себя, и депрессия пройдет. Но досуг, попытка обрести или восстановить хобби, разные прогулки, попытка социализироваться — все это положительно влияет на психическое здоровье и в целом может обладать терапевтическим эффектом», — пояснил врач.