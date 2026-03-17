12:58
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Общество

Откажитесь от думскроллинга. Негатив в соцсетях приводит к психическим проблемам

Психиатр центра семейной медицины № 6 Борис Ли рассказал на брифинге, как можно сохранить ментальное здоровье.

«К сожалению, не все в наших силах, чтобы предотвратить развитие психических расстройств. Мы не можем напрямую повлиять на нашу биологию без медикаментозной терапии, проводимой врачом. Не все социальные факторы мы можем самостоятельно разрешить. Например, повлиять на социальные проблемы (безработица, низкий уровень достатка, семейный абьюз). Они накладываются на образовавшееся психическое расстройство и в итоге получается замкнутый круг», — сказал Борис Ли.

Он призвал граждан снизить уровень думскроллинга.

 

Думскроллинг или думсерфинг — непрерывное пролистывание новостных лент в интернете и социальных сетях для чтения негативных, тревожных или депрессивных новостей.

«По отчету Всемирной организации здравоохранения за 2025 год, негативная информация в соцсетях играет очень большую роль в развитии психических расстройств. Мы не можем повлиять на нестабильную политическую обстановку в других государствах или во всем мире, но все равно сильно переживаем по поводу прочитанного в новостях», — отметил Борис Ли.

Он добавил, что есть такой терапевтический подход, как поведенческая активация. «Несправедливо утверждать, что нужно пойти на работу или занять себя, и депрессия пройдет. Но досуг, попытка обрести или восстановить хобби, разные прогулки, попытка социализироваться — все это положительно влияет на психическое здоровье и в целом может обладать терапевтическим эффектом», — пояснил врач.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366304/
просмотров: 387
Версия для печати
Материалы по теме
Какую выгоду дают инвестиции в психическое здоровье, рассказал врач
Несправедливо скромно. Сколько выделяют на психическое здоровье в Кыргызстане
Хронический стресс и бедность. Что приводит к проблемам ментального здоровья
Москвичи скупают рации и пейджеры на фоне отключения мобильной связи и интернета
Итоги 5 лет: уровень проникновения интернета в Кыргызстане достиг 98 процентов
Проект соглашения о борьбе с нелегальным контентом направлен в страны ЕАЭС
История обезьянки Панч покорила интернет. Маму ему заменила плюшевая игрушка
Казахстан планирует делиться интернетом с Кыргызстаном через Starlink
Около 99 процентов международного интернет-трафика идет по подводным кабелям
Иран планирует навсегда отказаться от глобального интернета — Filterwatch
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: карта с&nbsp;Лионелем Месси от&nbsp;Mastercard и&nbsp;MBANK Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
Optima Bank: Отправляйте переводы за&nbsp;0&nbsp;процентов комиссии Optima Bank: Отправляйте переводы за 0 процентов комиссии
17 марта, вторник
12:56
ГКНБ КР разоблачил члена террористической организации «Исламское государство» ГКНБ КР разоблачил члена террористической организации «...
12:54
Какую выгоду дают инвестиции в психическое здоровье, рассказал врач
12:50
В Московском районе задержан подозреваемый в убийстве
12:44
О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
12:43
В Ошской области реализуется инвестпроект в сфере строительных материалов