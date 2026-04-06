Интернет и деменция: неожиданную связь выявили ученые

Регулярное использование интернета может быть связано со снижением риска деменции у людей старшего возраста. При этом специалисты подчеркивают: значение имеет не просто время перед экраном, а то, как именно человек проводит это время онлайн, сообщает Tengrinews.kz.

По его данным, ученые из Нью-Йоркского университета в течение почти восьми лет наблюдали за 18 тысячами человек от 50 до 65 лет.

Согласно результатам, у тех, кто регулярно пользовался интернетом, риск развития деменции оказался примерно в два раза ниже, чем у людей, которые почти не выходили в Сеть.

Исследователи объясняют это тем, что онлайн-активность может поддерживать так называемый когнитивный резерв — способность мозга компенсировать возрастные изменения.

Проще говоря, когда человек ищет информацию, пишет сообщения, бронирует билеты, общается по видеосвязи или осваивает новые цифровые сервисы, мозг продолжает активно работать.

При этом, как считает когнитивный нейробиолог Марк Уильямс, чрезмерное использование гаджетов и интернета может привести к росту ранней деменции, в том числе и для людей от 25 до 35 лет. Самому молодому пациенту с такими симптомами 19 лет.

В то же время ученые отдельно отмечают: не вся активность в интернете одинаково полезна.

Пассивный скроллинг-ленты, бесконечный просмотр коротких видео и привычка «залипать» в соцсетях часами не дают такого эффекта.

Более того, исследование показало, что слишком длительное использование интернета тоже может быть связано с повышением риска когнитивного снижения. Самые благоприятные показатели были у тех, кто проводил онлайн от нескольких минут до примерно двух часов в день.

Что действительно полезно для мозга

По мнению специалистов, на мозговую активность лучше всего влияют действия, которые требуют внимания и мышления:

поиск новой информации;

чтение и ответы на письма;

планирование поездок и дел;

видеозвонки близким;

онлайн-обучение;

игры и задачи на логику.

Все, что связано с памятью, речью, анализом и принятием решений, помогает поддерживать когнитивные функции.

Эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил: