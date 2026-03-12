Москвичи скупают рации и пейджеры на фоне отключения мобильной связи и интернета

Жители Москвы, где уже несколько дней мобильная связь и интернет работают с перебоями, стали чаще интересоваться другими средствами связи, в том числе рациями и пейджерами, пишет Meduza.

Google Trends зафиксировал рост числа поисковых запросов о рациях и проводном интернете. Издание отмечает, что пик поисковых запросов о рациях среди москвичей пришелся на 10 марта, когда резко выросло количество жалоб на работу мобильной связи и интернета. В тот же день жители Москвы начали искать информацию о проводном интернете, хотя в течение предыдущей недели в городе не фиксировали подобных поисковых запросов.

Рост интереса к пейджерам, рациям и стационарным телефонам зафиксировал и Wildberries. В период с 6 по 10 марта по сравнению с 6-10 февраля оборот бытовых радиостанций (раций) вырос на 27 процентов, пейджеров для связи с клиентами и персоналом — на 73 процента, стационарных телефонов — на четверть.

При этом эксперты отметили, что в Москве уже несколько лет нет пейджинговой инфраструктуры и воспользоваться такими средствами связи невозможно.

Сеть магазинов «Читай-город», в свою очередь, сообщила, что в период с 6 по 10 марта в Москве выросли продажи бумажных карт (атласов и путеводителей) — на 48 процентов по сравнению с предыдущей неделей. В сети магазинов чаще всего покупали автомобильные карты Москвы и Московской области.

СМИ пишут и о повышении спроса на MP3-плееры. Baza связывает это со вступившими в силу с 1 марта поправками о запрете пропаганды наркотиков. Из-за новых правил на стриминговых сервисах появились отредактированные произведения, а некоторые песни или альбомы, подпадающие под запрет, были удалены. Эксперты считают, что помимо ограничений, связанных с поправками о запрете пропаганды наркотиков, рост популярности MP3-плееров связан и с отключениями мобильного интернета, во время которых стриминговые сервисы недоступны.