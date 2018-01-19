Ирландские ученые вывели овощи, способные расти в условиях Марса

Ирландские ученые из города Лимерика вывели овощи, которые способны расти в суровых условиях Марса. Об этом сообщил ТАСС.

Как отмечается, в ближайшие дни продукты многолетних исследований селекционеров из Технологического университета Лимерика отправятся в Антарктиду. Там, в условиях, максимально приближенных к марсианским (температура на Красной планете опускается до минус 40 градусов), семенам, а затем рассаде предстоит пройти тесты.

Следующим этапом станет их экспериментальное культивирование на Международной космической станции.

Набор из 15 культур, участвующий в проекте, включает помидоры, огурцы, три разновидности салата, перец, редис, шпинат, клубнику и ароматические травы.

«Перед нами стояла задача вырастить растения, способные не только жить и плодоносить в экстремальных условиях, — заявил руководитель научной группы из Лимерика Мишель МакКеон Беннетт. — Мы работали и над тем, чтобы эти культуры обладали всеми присущими им вкусовыми и питательными характеристиками».

По словам МакКеон Беннетт, дополнительной уникальной особенностью растений является и то, что их жизненный цикл рассчитан на существование в предельно ограниченных ресурсами условиях. Вода, воздух, удобрения и электроэнергия — все это производится путем многократной переработки внутри полностью замкнутой лаборатории-контейнера.

Данные разработки являются частью крупного международного проекта EDEN ISS, в котором участвуют 14 ведущих университетов из Европы, США и Канады.