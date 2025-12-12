00:36
В Китае прошли испытания гексакоптера AR-E800 весом 800 килограммов

Китайская авиационная промышленная корпорация (AVIC) провела испытания гексакоптера AR-E800 весом 800 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал China Army.

Испытательный полет прошел в аэропорту «Цзиндэчжэнь» в провинции Цзянси.

Гексакоптер с шестью парами винтов за 4 минуты выполнил взлет, зависание, маневры и посадку в заданной точке. Тяжелый дрон способен перевозить до 300 килограммов груза как во внутреннем отсеке, так и на внешней подвеске. AR-E800 может использоваться для доставки оборудования и вооружения в труднодоступные горные районы.

Гексакоптер — это беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с шестью вращающимися роторами (двигателями). В отличие от классических квадрокоптеров (с четырьмя двигателями), гексакоптер обладает более высокой грузоподъемностью и устойчивостью за счет дополнительных двух двигателей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/354319/
просмотров: 274
