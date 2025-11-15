США испытали ядерную бомбу еще в августе

США испытали ядерную бомбу, как выяснилось сейчас, еще в августе. Об этом сообщает DW.



Отмечается, что истребитель F-35 сбросил ядерные бомбы B61-12 без боезаряда на полигоне Тонопа в штате Невада. По данным лаборатории Sandia при Министерстве энергетики США, эти испытания проводились с 19 по 21 августа в рамках ежегодной оценки надежности ядерного арсенала и подготовки летного состава. Срок службы бомб B61-12 в 2024 году был продлен еще на 20 лет.

Напомним, президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами, подтвердил свое намерение «очень скоро» возобновить испытания ядерного оружия.

Одновременно глава Белого дома высказался за денуклеаризацию, заявив, что хочет провести по этому поводу встречу с руководством России и Китая.

Денуклеаризация (ядерное разоружение) — процесс сокращения или полного уничтожения ядерного оружия на территории определенной страны или в мире в целом. Под денуклеаризацией понимают как сокращение количества ядерных боеголовок, так и полный отказ от этого вида вооружений.