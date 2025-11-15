13:10
Дональд Трамп намерен обсудить с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов

Дональд Трамп заявил о планах США провести ядерные испытания и подтвердил намерение обсудить с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов. Об этом глава Белого дома заявил во время беседы с журналистами.

По его словам, он бы хотел провести трехстороннюю встречу с представителями России и Китая для обсуждения сокращения ядерных арсеналов.

«Я бы хотел денуклеаризации, иными словами — провести встречу трех основных [ядерных держав] на тему сокращения ядерного оружия... Мы — это номер один, Россия — номер два, Китай — номер три», — сказал Дональд Трамп.

При этом он снова заявил, что США очень скоро проведут ядерные испытания.

«Мы проведем ядерные испытания, поскольку их проводят другие», — сказал Дональд Трамп.

Однако глава США отказался отвечать на вопрос о том, будет ли осуществлен взрыв непосредственно ядерной боеголовки.

В октябре президент Соединенных Штатов поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений президента России Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

По данным телеканала CNN, высокопоставленные чиновники в сфере энергетики и ядерной безопасности США планируют в ближайшие дни встретиться с представителями Белого дома и Совета национальной безопасности, чтобы отговорить президента от возобновления испытаний ядерного оружия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил о серьезной настороженности Москвы.
