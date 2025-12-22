23:45
Общество

Новую школу в Чуйском районе проверили на прочность: испытали бетон и кладку

В селе Чуй провели выездную проверку качества строительных работ в новой школе № 1 имени Маркова, рассчитанной на 375 ученических мест. Об этом сообщили в Министерстве строительства КР.

Проверку осуществили сотрудники Республиканского центра сертификации в строительстве. Специалисты провели испытания прочности железобетонных колонн и диафрагм здания, а также проверили качество бетона непосредственно на строительной площадке.

Кроме того, выполнены испытания на «вырыв» для определения прочности сцепления кирпича с раствором в готовой кладке с применением специального измерительного оборудования.

В Минстрое отметили, что подобные проверки позволяют оценить соответствие строительно-монтажных работ действующим строительным нормам и требованиям, а также обеспечить надежность и безопасность объекта социальной инфраструктуры.
