Защита растений и животных. За год нарушителей оштрафовали на 18 миллионов сомов

За 2025 год в Кыргызстане нарушителей природоохранного законодательства оштрафовали на 18 миллионов сомов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов экологии и технического надзора КР Азат Сагынов.

По его словам, по защите растительного и животного мира провели более 300 рейдов, как в охотничий сезон, так и в другое время.

По растительному миру наложено более 260 штрафов на сумму более 6 миллионов сомов, из них почти 90 процентов взысканы.

По животному миру составлено более 1 тысячи протоколов на сумму почти 12 миллионов сомов. Из них также взысканы почти 90 процентов.

«В 2025 году мы усилили работу по уничтожению синтетических сетей на озерах Сон-Куль, Иссык-Куль и водохранилищах. Даже в руслах рек умудряются ставить синтетические сети», — сказал Азат Сагынов.

Он напомнил, что кабинет министров 28 мая 2024 года принял постановление № 270, по которому введен временный запрет (мораторий) на использование отдельных видов растений до 1 января 2027 года.