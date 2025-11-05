23:22
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Общество

США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

Учебный пуск ракеты без боезаряда провели сегодня с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Об этом пишет Meduza со ссылкой на командование Космических сил США.

Ракета пролетела примерно 4 тысячи 200 миль (6 тысяч 700 километров) до полигона на атолле на Маршалловых островах.

Дальность полета ракеты Minuteman III составляет около 9,5 тысячи километров.

Запуск провели через неделю после того, как президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты «немедленно» начнут испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, которые это делают.

Пуск ракеты Minuteman III не относится к испытаниям, о которых объявил американский лидер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349820/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
США запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Скоро зима. Гидравлические испытания тепловых сетей начинаются в Оше
Какие больницы в КР смогут проводить клинические испытания лекарств
Испытания новых сортов люцерны, устойчивых к засухе, начались в Кыргызстане
В Китае провели испытания неядерной водородной бомбы
Китай начал испытания нового самого быстрого поезда в мире
Сутки в стратосфере. В США испытали беспилотник, работающий на энергии солнца
Минздрав определил порядок проведения испытаний по качеству лекарств
Китай впервые испытал сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21
В Кыргызстане понятие «фасованный товар» хотят узаконить
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
MBANK предлагает 15&nbsp;процентов годовых по&nbsp;депозиту на&nbsp;девять месяцев MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
5 ноября, среда
23:18
В Бишкеке пройдет презентация тактильного пространства для слабовидящих В Бишкеке пройдет презентация тактильного пространства...
23:00
Подключение отопления требует времени. Жителей Оша просят запастись терпением
22:47
США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III
22:26
Мэрия просит бишкекчан не топить печи мусором и отработанным маслом
22:15
На Солнце зафиксирована мощная вспышка