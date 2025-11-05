США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

Учебный пуск ракеты без боезаряда провели сегодня с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Об этом пишет Meduza со ссылкой на командование Космических сил США.

Ракета пролетела примерно 4 тысячи 200 миль (6 тысяч 700 километров) до полигона на атолле на Маршалловых островах.

Дальность полета ракеты Minuteman III составляет около 9,5 тысячи километров.

Запуск провели через неделю после того, как президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты «немедленно» начнут испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, которые это делают.

Пуск ракеты Minuteman III не относится к испытаниям, о которых объявил американский лидер.