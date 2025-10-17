23:55
Для успешной колонизации Марса нужно 100 тысяч добровольцев, заявил Илон Маск

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что для успешной колонизации Марса необходимо не менее 100 тысяч добровольцев с Земли. Об этом он написал в социальной сети X.

«Я уверен, что Starship высадит людей на Марс», — написал бизнесмен и ответил на реплику редактора издания ArsTechnica Эрика Бергера, который сказал, что не уверен в успехе корабля Starship.

При этом Эрик Бергер отметил, что Starship — единственный аппарат, который может отправить людей далеко за пределы нашей планеты. В ответ на это Илон Маск сообщил, что у него есть представление «в общих чертах» о колонизации других планет, и он не сомневается в успехе Starship.

Предприниматель отметил, что для достижения результата нужно не просто один раз отправить людей на Марс, а создать условия для жизни на этой планете.

Илон Маск убежден, что для этого на Марс нужно отправить как минимум 100 тысяч добровольцев, которые могут основать колонию. Кроме того, с Земли придется отправить не менее 1 миллиона тонн необходимого для построения колонии груза.
