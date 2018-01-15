Переписка пользователей Skype получит дополнительную защиту

Microsoft тестирует новую функцию в приложении Skype. Разработчики защитили чаты с помощью технологиии сквозного шифрования с использованием стандартного протокола Signal Protocol от Open Whisper Systems, говорится в официальном блоге корпорации.

Нововведение получило название «Частные беседы». Оно доступно для пользователей, которые установили бета-версию Skype Insider (8.13.76.8) на устройство под управлением Windows, Mac, Linux, Android или iOS.

Приложение будет шифровать текстовые сообщения, изображения и аудиофайлы, однако содержание звонков останется открытым.

Как отмечают эксперты, сквозное шифрование позволит сделать обмен сообщениями через Skype еще более безопасным. Благодаря технологии доступ к содержимому чатов смогут получить только отправитель и получатель.

Данный способ защиты данных используется в таких мессенджерах, как Facebook Messenger, iMessage и WhatsApp.