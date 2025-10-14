23:21
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Общество

Microsoft прекратила поддержку Windows 10

Корпорация Microsoft с 14 октября прекратила поддержку операционной системы Windows 10. Об этом говорится в сообщении пресс-слубы IT-гиганта, пишет НСН.

Отмечается, что с указанной даты пользователи больше не будут получать техпомощь, а также обновления, касающиеся безопасности и работы компонентов.

Уже установленная операционная система продолжит работать, пишет RT. При этом в Microsoft предупредили, что отсутствие обновлений повышает риск заражения вредоносным ПО. Пользователям рекомендовали перейти на Windows 11.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347193/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Microsoft выпустила безопасную версию Windows 11
Word начнет автоматически сохранять в облако созданные в Windows документы
Microsoft прекращает поддержку новых функций в 2026 году
Сервис Skype прекращает свою работу в мае 2025 года — решение Microsoft
В Windows 11 добавили поддержку iPhone через меню «Пуск»
Билл Гейтс повысил стоимость подписки на Microsoft Office: $130 в год
Apple потеряла титул самой дорогой компании мира
Microsoft выпустила приложение для запуска Windows на iPhone и iPad
Компания Microsoft купила производителя популярной игры Call of Duty
Microsoft to open multi-regional hub in Kazakhstan
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
Внимание: 14&nbsp;октября в&nbsp;некоторых районах Бишкека отключат воду Внимание: 14 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду
Бизнес
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
14 октября, вторник
23:18
США впервые выбыли из топ-10 «сильнейших» паспортов мира США впервые выбыли из топ-10 «сильнейших» паспортов мир...
22:45
Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд Адель по продажам
22:39
Сборная Кыргызстана по футзалу сыграет товарищеские матчи с командой Грузии
22:26
Военные Мадагаскара захватили власть в стране после бегства президента
22:00
Microsoft прекратила поддержку Windows 10