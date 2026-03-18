Глава ГКНБ: Идет «чистка» кадров и прекратили проверки бизнеса

Председатель ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков в интервью местным СМИ заявил о реформировании ведомства, переходе к правовым методам работы и усилении борьбы с коррупцией.

По его словам, с января 2026 года прекратили необоснованные проверки бизнеса. Ведомство намерено выстраивать партнерские отношения с предпринимателями, но незаконную деятельность будут жестко пресекать.

Жумгалбек Шабданбеков также сообщил о внутренней «чистке»: уволены 7 сотрудников, 83 сняты с должностей, еще 13 получили дисциплинарные взыскания.

Он подчеркнул, что распространяемые в соцсетях «сливы» не являются доказательствами и должны оцениваться только в рамках закона, а попытки дискредитации ГКНБ могут носить организованный характер.

Реформы, по словам главы ГКНБ, направлены на создание профессиональной и прозрачной структуры, обеспечивающей национальную безопасность.