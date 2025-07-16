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Техноблог

Microsoft прекращает поддержку новых функций в 2026 году

Корпорация Microsoft информирует о предстоящих изменениях в политике технической поддержки ОС Windows 10 и программных продуктов Microsoft 365.

Отмечается, что с 1 августа 2026 года использование новых функций Microsoft 365 в ОС Windows 10 будет запрещено. С 1 октября 2028-го техническая поддержка приложений Microsoft 365 на данной операционной системе будет прекращена.

После указанной даты доступ к новым функциональным возможностям Microsoft 365 в среде Windows 10 будет ограничен для следующих категорий пользователей:

  • частные пользователи планов подписки Microsoft 365 личного и семейного использования;
  • корпоративные клиенты, использующие модель подписки «Текущий».

Пользователи, подписанные на Microsoft 365 Enterprise, столкнутся с ограничениями: для клиентов с ежемесячным циклом обновления ограничения вступят в силу 13 октября 2026 года. Для клиентов с полугодовым циклом обновления ограничения начнут действовать 12 января 2027-го.

Для обеспечения непрерывности использования всех функциональных возможностей Microsoft 365 пользователям рекомендуется перейти на ОС Windows 11.

Необходимо подчеркнуть, что официальная поддержка ОС Windows 10 будет прекращена 14 октября 2025 года.

Корпорация Microsoft продолжит выпускать обновления для системы безопасности и стабильности функционирования офисных приложений на данной операционной системе до 10 октября 2028 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/336299/
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