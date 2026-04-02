Эксперт оценил защитные элементы кыргызского сома как весьма высокие

Защитные элементы национальной валюты — сома — находятся на высоком уровне. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил доктор экономических наук Гурас Жапаров.

По его словам, для каждого номинала Нацбанк использует разные защитные элементы, которые отвечают всем необходимым стандартам.

«Сом в целом очень хорошо защищен», — отметил Гурас Жапаров.

По его словам, в мире чаще всего подделывают доллар и евро. В странах Центральной Азии кыргызский сом относится к числу валют с высоким уровнем защиты.

Специалист отметил, что с усилением защитных элементов нацвалюты увеличивается и стоимость производства банкнот. В КР работают над развитием собственных технологий производства защитных элементов. В перспективе это позволит создать собственный Монетный двор.

Ранее президент Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан впервые в своей истории начал самостоятельно печатать национальную валюту — сом.