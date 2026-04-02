Экономика

Эксперт оценил защитные элементы кыргызского сома как весьма высокие

Защитные элементы национальной валюты — сома — находятся на высоком уровне. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил доктор экономических наук Гурас Жапаров.

По его словам, для каждого номинала Нацбанк использует разные защитные элементы, которые отвечают всем необходимым стандартам.

«Сом в целом очень хорошо защищен», — отметил Гурас Жапаров.

По его словам, в мире чаще всего подделывают доллар и евро. В странах Центральной Азии кыргызский сом относится к числу валют с высоким уровнем защиты.

Специалист отметил, что с усилением защитных элементов нацвалюты увеличивается и стоимость производства банкнот. В КР работают над развитием собственных технологий производства защитных элементов. В перспективе это позволит создать собственный Монетный двор.

Ранее президент Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан впервые в своей истории начал самостоятельно печатать национальную валюту — сом.
Материалы по теме
Кыргызстан начал сам печатать сом — президент заявил об «историческом дне»
Глава ГКНБ: Идет «чистка» кадров и прекратили проверки бизнеса
Министрлер кабинети санариптик сомду 2026-жылдын аягына чейин ишке киргизет
В России планируют ввести запрет на входящие международные звонки
Для урегулирования проблем турецких предпринимателей создана рабочая группа
От различных форм насилия за девять месяцев в КР пострадали 444 ребенка
Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев
Нацбанк рассказал о свойствах кыргызского сома
Кыргызстан өзүнүн санарип сомун чыгара баштайт
Нацвалюту начали печатать в Кыргызстане. Президент посетил «Учкун»
Популярные новости
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;апреля Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Тенге обновил максимум года, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;2&nbsp;апреля Тенге обновил максимум года, дорожают и другие валюты. Курс на 2 апреля
В&nbsp;Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и&nbsp;государственный долг В Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и государственный долг
Налоги выросли вдвое: &laquo;Дордой&raquo; и&nbsp;&laquo;Кара-Суу&raquo; дали до&nbsp;1,3 миллиарда сомов Налоги выросли вдвое: «Дордой» и «Кара-Суу» дали до 1,3 миллиарда сомов
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
