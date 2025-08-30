Word начнет автоматически сохранять в облако созданные в Windows документы

Компания Microsoft вносит существенные изменения в работу текстового редактора Word для операционной системы Windows. Теперь все новые документы, создаваемые пользователями, будут по умолчанию автоматически сохраняться в облачном хранилище, сообщает The Verge.

Нововведение призвано модернизировать процесс создания и хранения файлов, избавив пользователей от необходимости вручную активировать облачные функции. Изменение, которое в настоящее время тестируется участниками программы Microsoft 365 Insiders, означает, что функция автосохранения будет включена с самого начала работы над документом.

Вместо стандартного имени «Документ1» новому файлу будет присваиваться название, основанное на текущей дате. Пользователи по-прежнему смогут переименовать файл и выбрать другое место для его хранения, используя стандартные команды.

В Microsoft отмечают, что переход на автоматическое сохранение в облако несет в себе несколько преимуществ. Это повышает безопасность данных, предотвращает потерю проделанной работы в случае сбоев, а также обеспечивает доступ к файлам с любого устройства, будь то компьютер или смартфон. Кроме того, такой подход упрощает совместную работу над документами и позволяет сразу использовать функции на базе искусственного интеллекта.

Нововведение сначала появится в версии Word 2509 и выше для участников программы предварительной оценки. В дальнейшем Microsoft планирует внедрить аналогичный функционал и в другие приложения своего офисного пакета, включая Excel и PowerPoint, что сделает облачное хранилище основным для всех новых файлов по умолчанию.