12:05
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Экономика

Для урегулирования проблем турецких предпринимателей создана рабочая группа

Для урегулирования проблем турецких предпринимателей создана рабочая группа. Решение принято в кабинете министров.

Глава кабмина подписал распоряжение об образовании межведомственной рабочей группы по рассмотрению и урегулированию проблемных вопросов, с которыми сталкиваются турецкие предприниматели при ведении деятельности в Кыргызстане.

Согласно документу, члены группы проведут системный анализ и займутся решением вопросов, возникающих у турецкого бизнеса, в различных сферах — от налогообложения и лицензирования до инфраструктурных и правовых аспектов.

В состав рабочей группы вошли представители Министерства экономики и коммерции, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Национального банка, а также других профильных ведомств и агентств.

Организационное и методическое обеспечение деятельности возложено на Минюст.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348585/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
От различных форм насилия за девять месяцев в КР пострадали 444 ребенка
Касымалиев и Мишустин обсудили защиту российских инвесторов в Кыргызстане
МИД Кыргызстана запускает круглосуточный центр обработки обращений граждан
На берегоукрепительные работы и защиту от селей выделят 198,5 миллиона сомов
А монорельс? Трамвайную сеть построить в Бишкеке предлагает компания из Турции
Генпрокуратура провела анонимный опрос, чтобы узнать проблемы предпринимателей
Facebook усилит защиту журналистов и активистов от травли в интернете
Законопроект о кабмине: чиновники лишились защиты президента
Защита персональных данных. Почему это важно, рассказал Денис Бердаков
Прокуратура признала незаконным приказ командующего Внутренними войсками МВД
Популярные новости
Поставки ГСМ в&nbsp;КР планируется диверсифицировать Поставки ГСМ в КР планируется диверсифицировать
Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до&nbsp;1&nbsp;тысячи 440 мегаватт Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до 1 тысячи 440 мегаватт
Рубль, евро и&nbsp;тенге подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;октября Рубль, евро и тенге подешевели к сому. Курс валют на 23 октября
Топливо может взлететь в&nbsp;цене на&nbsp;15&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; власти обсуждают экстренные меры Топливо может взлететь в цене на 15 процентов — власти обсуждают экстренные меры
Бизнес
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
27 октября, понедельник
12:04
Центры для пожилых и детей, цирк, театр. Что построят в Бишкеке до 2050 года Центры для пожилых и детей, цирк, театр. Что построят в...
12:02
НЛО или метеорит? Над Москвой пролетел ярко-зеленый объект
12:00
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
11:58
Здание галереи искусств в Нарыне возвращено государству
11:50
В Кара-Суйском районе заложили капсулу на ирригационном объекте