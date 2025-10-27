Для урегулирования проблем турецких предпринимателей создана рабочая группа. Решение принято в кабинете министров.

Глава кабмина подписал распоряжение об образовании межведомственной рабочей группы по рассмотрению и урегулированию проблемных вопросов, с которыми сталкиваются турецкие предприниматели при ведении деятельности в Кыргызстане.

Согласно документу, члены группы проведут системный анализ и займутся решением вопросов, возникающих у турецкого бизнеса, в различных сферах — от налогообложения и лицензирования до инфраструктурных и правовых аспектов.

В состав рабочей группы вошли представители Министерства экономики и коммерции, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Национального банка, а также других профильных ведомств и агентств.

Организационное и методическое обеспечение деятельности возложено на Минюст.