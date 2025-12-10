10:02
Общество

В России планируют ввести запрет на входящие международные звонки

В России планируют ввести запрет на входящие международные звонки. Правительство страны подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников, который включает в себя около 20 мер.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, пакет предусматривает в том числе введение детских sim-карт и запрет на входящие международные звонки без согласия абонента, а также обязательную маркировку таких вызовов.

Также в рамках второго пакета прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу «Госуслуги», в том числе с помощью биометрии, при личном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Кроме того, вводятся ограничения по количеству банковских карт для человека.
