Microsoft предлагает пользователям баллы за отказ от Google Chrome

Корпорация Microsoft активизировала маркетинговое продвижение своего браузера Edge в экосистеме Windows 11, предлагая пользователям до 1,3 тысячи баллов в программе лояльности Microsoft Rewards за отказ от установки конкурирующего Google Chrome. Соответствующая реклама появилась в поисковой системе Bing, сообщает Windows Latest.

В сообщении, которое появляется при поиске Google Chrome в поисковике Bing, Microsoft заявляет: «Заработайте 1,3 тысячи баллов Microsoft Rewards, попробовав Edge. Обменяйте их на подарочные карты или пожертвования в пользу одной из более чем 2 миллионов некоммерческих организаций».

Баллы Rewards не конвертируются в наличные средства, однако их можно обменять на подарочные карты Amazon, Spotify Premium или цифровые товары в Roblox. Набор предложений варьируется в зависимости от региона, что указывает на таргетированный характер кампании.

Компания уже использовала аналогичный подход ранее: при попытке загрузить Chrome через Edge пользователи видели сообщение «Все, что вам нужно, находится прямо здесь».