Общество

От различных форм насилия за девять месяцев в КР пострадали 444 ребенка

В Кыргызстане продолжается работа по выявлению детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, за девять месяцев 2025 года 444 ребенка пострадали от различных форм насилия. В ведомстве подчеркнули, что всем им уже оказана необходимая социальная и психологическая помощь.

Также выявлены 4 тысячи 843 ребенка, оказавшихся в сложных условиях. Для 2 тысяч 514 из них были разработаны индивидуальные планы защиты ребенка, и 2 тысяч 488 детей уже выведены из трудной жизненной ситуации.

Кроме того, установлено 1 тысяча 277 семей, нуждающихся в поддержке, из которых 947 семей смогли выйти из кризиса благодаря оказанию социальной помощи, оформлению документов или направлению на обучение.

Министерство уделяет особое внимание профилактике жестокого обращения с детьми.
