00:50
-2
USD 69.75
EUR 82.26
RUB 1.18
Техноблог

В 2018 году в продажу поступят первые в мире кроссовки из графена

Фото inhabitat.com

Принципиально новый тип обуви разработали ученые Национального института графена при Манчестерском университете совместно с британским производителем экипировки для активного отдыха INOV-8. Об этом сообщил Life.

Графен — это материал толщиной всего в 1 атом углерода. При этом он невероятно прочный.

В 2010 году создатели графена Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию.

Фото inhabitat.com

«Графен будет использоваться в подошве серии обуви G компании INOV-8. Наша уникальная рецептура делает эти подошвы на 50 процентов прочнее, эластичнее и устойчивее к износу по сравнению с обувью на простой резиновой подошве, — заявил ученый-материаловед Манчестерского университета Аравинд Виджаярагаван. — Кроме того, графеновое покрытие возможно восстанавливать, это также продлевает срок службы обуви».

Кроссовки на графеновой подошве появятся в продаже в 2018 году.
Ссылка:
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
Samsung запатентовала графеновый аккумулятор, который заряжается за 12 минут
Ученые нашли способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi
NASA опубликовало видео двух сильнейших за 12 лет вспышек на Солнце
В Антарктиде подо льдами обнаружили более 90 вулканов
В России изобрели микросхемы толщиной в одну молекулу
Нервные клетки восстанавливаются. Ученые разработали новую технологию
Ученые создали нетающее мороженое
Ученые рассказали, что произойдет, если взорвать Луну
Ученые научились создавать еду из воздуха
Ученые создали материал, способный двигаться за счет света
Популярные новости
Новые функции WhatsApp: администраторский доступ и&nbsp;&laquo;встряхивание&raquo; Новые функции WhatsApp: администраторский доступ и «встряхивание»
Samsung Galaxy A8+ (2018). Появилось видео, стали известны характеристики и&nbsp;цена Samsung Galaxy A8+ (2018). Появилось видео, стали известны характеристики и цена
В&nbsp;Интернет попали изображения двух флагманских смартфонов от&nbsp;Sony В Интернет попали изображения двух флагманских смартфонов от Sony
В&nbsp;России девочка получила ожоги от&nbsp;взорвавшегося телефона Samsung В России девочка получила ожоги от взорвавшегося телефона Samsung
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO