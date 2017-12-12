В 2018 году в продажу поступят первые в мире кроссовки из графена

Принципиально новый тип обуви разработали ученые Национального института графена при Манчестерском университете совместно с британским производителем экипировки для активного отдыха INOV-8. Об этом сообщил Life.

Графен — это материал толщиной всего в 1 атом углерода. При этом он невероятно прочный.

В 2010 году создатели графена Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию.

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«Графен будет использоваться в подошве серии обуви G компании INOV-8. Наша уникальная рецептура делает эти подошвы на 50 процентов прочнее, эластичнее и устойчивее к износу по сравнению с обувью на простой резиновой подошве, — заявил ученый-материаловед Манчестерского университета Аравинд Виджаярагаван. — Кроме того, графеновое покрытие возможно восстанавливать, это также продлевает срок службы обуви».

Кроссовки на графеновой подошве появятся в продаже в 2018 году.