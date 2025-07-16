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Общество

Цифровую модель рельефа дна озера Иссык-Куль составили российские ученые

Экспедиция Русского географического общества составила цифровую модель рельефа дна озера Иссык-Куль, карту курганов в Семеновском ущелье, а также ортофотоплан побережья. Об этом сообщила пресс-служба общества.

NASA, иллюстративное
Фото NASA, иллюстративное

«Мы продолжаем дело Петра Семенова-Тян-Шанского, проводя междисциплинарные исследования в Центральной Азии. Экспедиция организована в соответствии с распоряжением президента России о проведении мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения ученого. Оно будет отмечаться в 2027 году. В течение трех недель мы вели работы по нескольким направлениям: сейсмология, ботаника, экология и геология. Один из основных результатов — цифровая модель рельефа дна озера Иссык-Куль. Уже сейчас можно сделать первые выводы, которые лягут в основу дальнейших исследований — в следующих сезонах нам предстоит выяснить точную причину: почему город ушел под воду, дать оценку сейсмической ситуации в регионе и выработать рекомендации по сохранению экологии озера», — сказал научный руководитель экспедиции Института физики Земли имени Шмидта Российской академии наук Андрей Стрельников.

Отмечается, что восточнее села Тору-Айгыр исследователи обнаружили следы древних землетрясений — сейсмиты. Эти геологические образования представляют собой застывшие разжиженные осадки (пески, глины и суглинки), сохранившиеся отпечатки процессов, которые произошли тут в прошлом.

Особый интерес для ученых представляет обнаруженный в Семеновско-Григорьевском ущелье сейсмический уступ. Эта структура может изменить представления о формировании долины ущелья. В ходе экспедиции проводились дендрохронологические исследования — отобрано десять проб древесины для анализа реакции растительного мира на древние землетрясения.

Геоботаническая группа экспедиции провела масштабную работу по документированию местной флоры. В результате было зафиксировано более ста видов растений, среди которых обнаружено около десяти новых, ранее не встречавшихся в этом регионе. Как рассказал руководитель экспедиции, эти гербарии значительно дополняют ботаническую карту района. Ученые также исследовали экологическое состояние озера: отобрали 15 проб планктона и 10 проб воды на микропластик в прибрежной зоне, включая реки-притоки.

Исследования, проведенные в экспедиции, имеют важное значение для понимания сейсмической истории региона и ее влияния на древние поселения. Дальнейшие исследования помогут уточнить хронологию природных катастроф прошлого и их роль в исчезновении затопленных городов Иссык-Куля, отметили в обществе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336396/
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