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Техноблог

Метод получения парацетамола из пластика разработали ученые

Фото из интернета. Парацетамол

Исследователи из Университета Эдинбурга открыли способ использовать бактерии Escherichia coli для превращения пластиковых отходов в парацетамол — популярное обезболивающее и жаропонижающее средство. Работа опубликована в журнале Nature Chemistry.

Ученые взяли пластик PET, широко используемый в бутылках и упаковке, и с помощью устойчивых химических методов преобразовали его в вещество, которое бактерии смогли превратить в пара-аминобензойную кислоту (PABA) — важный метаболит, необходимый для их роста.

Далее бактерии дополнительно генетически модифицировали — в них встроили гены от грибов и почвенных бактерий, которые позволили преобразовывать PABA в парацетамол. В итоге за менее чем сутки из пластикового сырья получали лекарство с высокой эффективностью — выход достигал 92 процентов, а выбросы оставались минимальными.

Авторы подчеркивают, что это первый в мире метод, который объединяет биологию и химию для прямого превращения пластика в лекарства. В будущем технология может помочь одновременно бороться с загрязнением пластиком и создавать важные медикаменты более экологично и эффективно.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/334468/
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