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Общество

Рекомендации по снижению антропогенной нагрузки на Иссык-Куль дадут ученые из РФ

Рекомендации по снижению антропогенной нагрузки на озеро Иссык-Куль дадут ученые из России. Об этом сообщил директор исполнительной дирекции Адыгейского регионального отделения Русского географического общества, доцент кафедры географии Адыгейского государственного университета, научный сотрудник Института географии РАН Евгений Грабенко.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По его словам, в течение месяца ученые из России и Кыргызстана — специалисты по сейсмологии, ботанике, экологии, геологии и археологии занимались комплексным изучением озера Иссык-Куль.

Под руководством Евгения Грабенко проводились дендрохронологические исследования, задачей которых является поиск отклика деревьев на крупные тектонические явления.

«На северном берегу Иссык-Куля мы рассчитываем получить сведения об отклике древесных растений на землетрясения, исследуя годичные кольца деревьев. Мы искали очень старые деревья, которые во время этих сейсмических явлений были уже в относительно зрелом возрасте, и внимательно изучаем те годичные кольца, которые образовались после них», — рассказал Евгений Грабенко.

По итогам экспедиции будут разработаны рекомендации по снижению антропогенной нагрузки на озеро, созданы интерактивные карты для мониторинга экосистемы и археологических объектов, выработаны практические рекомендации по популяризации наследия Семенова-Тян-Шанского через научно-популярные материалы и виртуальные музеи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337447/
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