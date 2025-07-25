Рекомендации по снижению антропогенной нагрузки на Иссык-Куль дадут ученые из РФ

Рекомендации по снижению антропогенной нагрузки на озеро Иссык-Куль дадут ученые из России. Об этом сообщил директор исполнительной дирекции Адыгейского регионального отделения Русского географического общества, доцент кафедры географии Адыгейского государственного университета, научный сотрудник Института географии РАН Евгений Грабенко.

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По его словам, в течение месяца ученые из России и Кыргызстана — специалисты по сейсмологии, ботанике, экологии, геологии и археологии занимались комплексным изучением озера Иссык-Куль.

Под руководством Евгения Грабенко проводились дендрохронологические исследования, задачей которых является поиск отклика деревьев на крупные тектонические явления.

«На северном берегу Иссык-Куля мы рассчитываем получить сведения об отклике древесных растений на землетрясения, исследуя годичные кольца деревьев. Мы искали очень старые деревья, которые во время этих сейсмических явлений были уже в относительно зрелом возрасте, и внимательно изучаем те годичные кольца, которые образовались после них», — рассказал Евгений Грабенко.

По итогам экспедиции будут разработаны рекомендации по снижению антропогенной нагрузки на озеро, созданы интерактивные карты для мониторинга экосистемы и археологических объектов, выработаны практические рекомендации по популяризации наследия Семенова-Тян-Шанского через научно-популярные материалы и виртуальные музеи.