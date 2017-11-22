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Техноблог

Android шпионит за пользователями даже при выключенном GPS и без сим-карты

Фото AndroidInsider.ru. Новая технология Google начала работать с января 2017 года

Издание Quartz обнаружило шпионскую функцию в операционной системе Android. Оказывается, популярная ОС для смартфонов собирает информацию о местоположении своих пользователей, сообщил Life.

Шпионаж осуществляется благодаря технологии Cell ID. С активированной функцией смартфон передает информацию в Google о геопозиции пользователя даже при выключенном GPS и без сим-карты. Данные собираются от сотовых вышек, по которым можно с высокой точностью определить, где находится абонент.

По данным Quartz, Google внедрила функцию в начале года.

Эксперты считают, что компания собирает информацию о месторасположении людей для более эффективной демонстрации рекламы.

Американцы продают геолокацию пользователей, их интересы, политические взгляды и прочие данные рекламодателям. По некоторым данным, последние заплатили Alphabet, материнской компании Google, около $1,2 триллиона.

В разговоре с Quartz Google подтвердила, что использует Cell ID с января 2017 года. Представитель компании заявил, что она собирает данные о местоположении для корректировки сотового сигнала и быстрой доставки сообщений.

Предположения о хранении или продаже приватной информации третьим лицам американцы категорически отвергли.

Несмотря на безобидную, по словам Google, функцию, до конца года компания выпустит программный апдейт, который отключит ее на Android-смартфонах.
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