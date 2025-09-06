Евросоюз оштрафовал Google почти на 3 миллиарда евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Терезы Риберы.

Это один из крупнейших штрафов компании в Европе. Санкция на материнскую компанию Alphabet наложена из-за того, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке рекламных технологий. Компания отдавала предпочтение собственным сервисам, рекламодателям и онлайн-издателям в ущерб конкурентам и, таким образом, деформировала рынок онлайн-рекламы.

Отметим, решение Еврокомиссия вынесла в напряженный момент в торговых отношениях ЕС и США. Дональд Трамп неоднократно критиковал действия Евросоюза в отношении крупных технологических компаний и угрожал привлечь Европу к ответственности за попытки сдерживания американских компаний.

Google уже пообещала обжаловать постановление суда. Компания неоднократно заявляла, что пользователи сами выбирают, каким поисковиком пользоваться на своих смартфонах. Впоследствии суд разрешил корпорации не продавать свой браузер Chrome или операционную систему Android, но обязал ее делиться поисковыми данными с конкурентами.