Казахстан закупил у Китая технологии для массовой слежки, говорится в расследовании InterSecLab.

Wired со ссылкой на массив утекших внутренних документов пишет, что малоизвестная китайская компания Geedge Networks с 2018 года разрабатывает и продает за рубеж решения для цензуры и слежки, похожие на систему «Великий файервол».

В числе клиентов фирмы фигурируют Казахстан, Эфиопия, Пакистан и Мьянма. Geedge предлагает «под ключ» оборудование и софт, которые позволяют государствам фильтровать интернет-трафик, блокировать сайты и VPN-сервисы, а также отслеживать действия конкретных пользователей. Система Tiangou Secure Gateway (TSG) может обрабатывать трафик на уровне всей страны, а интерфейс Cyber Narrator позволяет властям видеть активность миллионов граждан в реальном времени.

Документы показывают, что решения Geedge способны перехватывать незашифрованный трафик (включая пароли и вложения писем), анализировать шифрованный с помощью DPI и машинного обучения, а при необходимости блокировать подозрительные соединения.

В Мьянме, например, система одновременно отслеживала до 81 милиона интернет-подключений, а в списке для блокировки числились десятки популярных VPN-сервисов и приложения вроде Signal.

Исследователи называют такие технологии крайне опасными: они дают государству полный контроль над интернетом — от массовой цензуры до адресного преследования пользователей. По словам экспертов InterSecLab, «эта система дает властям такую мощь, которой не должно быть ни у одного правительства».

По данным документов, Казахстан оказался в числе стран, где уже могли быть установлены китайские решения Geedge, превращающие интернет в управляемое пространство по образцу Китая.

«Великий китайский файрвол» (Great Firewall of China) — комплексная система интернет-цензуры, внедренная правительством КНР для мониторинга, фильтрации и блокировки интернет-контента для пользователей внутри государства.

Цель системы — контролировать информацию и ограничивать доступ к определенным веб-сайтам и онлайн-сервисам, не соответствующим внутренней политике, и контент которых власти Китая считают вредным. Также блокируется информация, связанная с порнографией, азартными играми или насилием.

В 1998 году Министерство общественной безопасности КНР запустило проект «Золотой щит», который в 2003-м ввел в эксплуатацию систему, известную как «Великий китайский файрвол».