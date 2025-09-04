22:55
В работе сервисов Google произошел масштабный сбой

О проблемах с доступом к поисковику, почте, YouTube и другим сервисам Google в первую половину дня сообщали пользователи по всему миру. Основная часть сбоев при этом пришлась на страны Европы и Турции, пишет DW со ссылкой на СМИ.

Пик сбоев примерно в 10.45 по московскому времени зафиксирован и на сайте Downdetector.

Большая часть перебоев в работе сервисов устранена до полудня, но от пользователей поступали жалобы и после этого, следует из графиков на соответствующих сервисах. В Google причину сбоев не комментировали.
