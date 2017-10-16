Android-телефоны поразил уникальный опасный вирус

Компания ESET объявила об обнаружении первого вируса-шифратора для Android-смартфонов, способного блокировать экраны устройств. Об этом сообщил портал RG Digital.

Как отмечается, вредоносное приложение под названием DoubleLocker построено на базе банковского троянца, однако функции сбора банковских данных у него нет. Вместо этого он занимается вымогательством — блокирует экран, меняя PIN-код разблокировки, и шифрует данные в памяти гаджета.

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Распространение DoubleLocker происходит через сайты с мобильными приложениями — он маскируется под Adobe Flash Player. Попав на смартфон или планшет, вирус активирует собственную вредоносную службу Google Play Service, получает права администратора и устанавливает себя в качестве лончера по умолчанию.

Последнее действие помогает вирусу сохраниться на устройстве — каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку «Домой», DoubleLocker активируется и блокирует экран.

После блокировки вредоносная программа требует выкуп в размере 0,013 биткоина — около 4,7 тысячи сомов. Злоумышленники требуют, чтобы сумму перевели в течение суток, в противном случае гаджет останется заблокированным и зашифрованным навсегда.