Android-телефоны поразил уникальный опасный вирус

Компания ESET объявила об обнаружении первого вируса-шифратора для Android-смартфонов, способного блокировать экраны устройств. Об этом сообщил портал RG Digital.
Как отмечается, вредоносное приложение под названием DoubleLocker построено на базе банковского троянца, однако функции сбора банковских данных у него нет. Вместо этого он занимается вымогательством — блокирует экран, меняя PIN-код разблокировки, и шифрует данные в памяти гаджета.
Последнее действие помогает вирусу сохраниться на устройстве — каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку «Домой», DoubleLocker активируется и блокирует экран.
После блокировки вредоносная программа требует выкуп в размере 0,013 биткоина — около 4,7 тысячи сомов. Злоумышленники требуют, чтобы сумму перевели в течение суток, в противном случае гаджет останется заблокированным и зашифрованным навсегда.