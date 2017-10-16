19:53
+22
USD 68.72
EUR 79.93
RUB 1.19
Техноблог

Android-телефоны поразил уникальный опасный вирус

Компания ESET объявила об обнаружении первого вируса-шифратора для Android-смартфонов, способного блокировать экраны устройств. Об этом сообщил портал RG Digital.

Как отмечается, вредоносное приложение под названием DoubleLocker построено на базе банковского троянца, однако функции сбора банковских данных у него нет. Вместо этого он занимается вымогательством — блокирует экран, меняя PIN-код разблокировки, и шифрует данные в памяти гаджета.

Читайте по теме
Вирус-вымогатель вместо денег требует обнаженные фото
Распространение DoubleLocker происходит через сайты с мобильными приложениями — он маскируется под Adobe Flash Player. Попав на смартфон или планшет, вирус активирует собственную вредоносную службу Google Play Service, получает права администратора и устанавливает себя в качестве лончера по умолчанию.

Последнее действие помогает вирусу сохраниться на устройстве — каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку «Домой», DoubleLocker активируется и блокирует экран.

После блокировки вредоносная программа требует выкуп в размере 0,013 биткоина — около 4,7 тысячи сомов. Злоумышленники требуют, чтобы сумму перевели в течение суток, в противном случае гаджет останется заблокированным и зашифрованным навсегда.
Ссылка:
просмотров: 3162
Версия для печати
Материалы по теме
Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2 XL или iPhone 8 Plus
Apple снизила требования к качеству, чтобы выпустить больше iPhone X
BlackBerry Motion — анонсирован первый водонепроницаемый смартфон бренда
Samsung Galaxy X: первый в мире «гибкий» смартфон выпустят ограниченным тиражом
Эксперты определили смартфон с лучшей в мире камерой
Первые снимки «соперника» iPhone 8 появились в Интернете
У батарей iPhone 8 серьезные проблемы. Apple начинает расследование
С неприятной проблемой столкнулись пользователи новых iPhone 8
Вирус-вымогатель вместо денег требует обнаженные фото
Безрамочный смартфон по-китайски — Doogee Mix 2
Популярные новости
В&nbsp;Китае запустили первый в&nbsp;мире трамвай на&nbsp;водороде В Китае запустили первый в мире трамвай на водороде
&laquo;Парящий&raquo; пешеходный переход появился в&nbsp;Исландии «Парящий» пешеходный переход появился в Исландии
Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2&nbsp;XL или iPhone 8&nbsp;Plus Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2 XL или iPhone 8 Plus
Facebook вводит новые правила для политической рекламы Facebook вводит новые правила для политической рекламы
Бизнес
Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: больше Интернета, меньше расходов «День — Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов
MegaCom: на&nbsp;пути к&nbsp;цифровому будущему MegaCom: на пути к цифровому будущему
Лучшие в&nbsp;цифре! Лучшие в цифре!