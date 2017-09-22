Вирус-вымогатель вместо денег требует обнаженные фото.

Исследователи из MalwareHunterTeam, из группы, специализирующейся на вирусах-вымогателях, обнаружили в сети программное обеспечение под названием nRansomware. Группа опубликовала скриншот сообщения, которое отображается при заражении вирусом.

«Ваш компьютер заблокирован, — пишут авторы вируса, которые затем просят жертву связаться с ними по электронной почте. — После того, как мы ответим вам, вы должны отправить нам как минимум 10 своих фотографий в стиле «ню». После этого мы проверим, действительно ли это ваши фото». И все это на фоне изображений Паровозика Томаса.

Как сообщается, пока точно не установлено, сколько компьютеров заражено этим вирусом и сколько лет «хакерам», занимающимся такими глупостями, но блокировка действительно реальна. Пользователи в Twitter подтвердили наличие заражения.